Otežan uvoz naftnih derivata u Srbiju zbog niskog vodostaja Dunava

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Ministarka Đedović Handanović ističe značaj rada Rafinerije u Pančevu i državnih rezervi dizela za stabilnost tržišta

Uvoz naftnih derivata u Srbiju značajno je otežan usled niskog vodostaja Dunava, koji ograničava transport baržama, kao i zbog globalnih tržišnih poremećaja i rasta cena sirove nafte. U julu je realizovano svega 25 odsto planiranog uvoza. RTV N1 Info Danas Nova

Za stabilnost snabdevanja ključan je rad Rafinerije u Pančevu, dok bi produžetak operativne licence NIS-u od strane američkog OFAC-a omogućio maksimalnu proizvodnju. Državne rezerve dizela trenutno iznose 269.000 tona. Insajder NIN Ekapija Blic