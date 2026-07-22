Tramp zapretio odmazdom: SAD će bombardovati iransku infrastrukturu zbog napada u Ormuskom moreuzu

Naslovi.ai pre 20 minuta

Američki predsednik najavio uništavanje mostova i elektrana kao odgovor na iranske napade na brodove, dok se tenzije u regionu dodatno zaoštravaju.

Predsednik Donald Tramp najavio je da će SAD bombardovati iranske mostove i elektrane svaki put kada Teheran napadne brodove u Ormuskom moreuzu. Ova pretnja dolazi u trenutku kada se nastavljaju vazdušni udari na iranske vojne ciljeve, a državni sekretar Marko Rubio ukazuje na veliku štetu iranske infrastrukture. RTV Insajder N1 Info RTV RTS

Regionalna nestabilnost je pojačana raketnim napadom na jordansku Akabu i eksplozijama u Eilatu. Pregovori Izraela i Libana potvrđeni su za 4. avgust u Rimu. Iran nastavlja sa pretnjama vezanim za kontrolu moreuza i saradnju sa Bugarskom, dok Izrael upozorava na premeštanje iranskog uranijuma u podzemna postrojenja. RTV Euronews RTV Danas Beta Večernje novosti