Vremenska prognoza: Stabilizacija danas, sutra novo naoblačenje

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Nakon današnjeg razvedravanja, sutra nas očekuje pretežno sunčano jutro, dok se popodne ponovo očekuje naoblačenje sa kratkotrajnom kišom.

Nakon jutarnjih padavina, Srbiju je danas zahvatilo postepeno razvedravanje uz temperature do 28 stepeni. Iako se vreme stabilizuje, opasnost od nestabilnosti ostaje do kraja meseca uz još dva najavljena talasa padavina. Nova Telegraf Blic Telegraf

Prema prognozi RHMZ-a, sutra nas očekuje pretežno sunčano jutro, dok se popodne i uveče ponovo očekuje naoblačenje sa kratkotrajnom kišom na severu, zapadu i u centralnim delovima zemlje. Zbog opasnosti od jakog vetra, pljuskova i grmljavine, na snazi je žuti meteoalarm. U Novom Sadu se do kraja nedelje smenjuju sunčani periodi i nestabilni dani sa pljuskovima. Beta Pravo u centar Serbian News Media Radio sto plus Telegraf RTK Radio 021 Blic Ozon press NIN