Đedović Handanović: Uvoz derivata otežan, državne rezerve dizela 269.000 tona

Newsmax Balkans pre 24 minuta  |  Newsmax Balkans
Đedović Handanović: Uvoz derivata otežan, državne rezerve dizela 269.000 tona

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je otežan uvoz naftnih derivata, ali da je tržište stabilno. Istakla je da je redovan rad rafinerije ključan za snabdevanje, dok državne rezerve dizela iznose 269.000 tona.

Konstatovano je da je uvoz naftnih derivata znatno otežan usled niskog vodostaja Dunava i globalnih okolnosti, odnosno poremećaja na svetskom tržištu i rasta cena sirove nafte kao i kotacija na Mediteranu, saopšteno je iz Ministarsrva rudarstva i energetike. Đedović Handanović je naglasila da je do sada realizovano samo oko 25 odsto planiranog uvoza naftnih derivata u julu. Ona je objasnila da je zbog niskog vodostaja Dunava otežan uvoz, jer barže mogu da prevezu
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