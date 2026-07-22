Muškarac pljunuo mađarskog premijera Petera Mađara, incident se desio pred kamerama

Newsmax Balkans pre 3 sata
Muškarac pljunuo mađarskog premijera Petera Mađara, incident se desio pred kamerama

Mađarski premijer Peter Mađar i ministar saobraćaja i investicija David Vitezi bili su meta incidenta na železničkoj stanici Njugati u Budimpešti, kada im je jedan muškarac prišao, obratio im se i pljunuo ih, preneli su mađarski mediji.

Mađar i Vitezi nalazili su se na putu ka železničkoj stanici Rakošpalota-Ujpešt, gde je trebalo da predstave Plan razvoja železnice "Gabor Baroš", preneo je mađarski Index. Nakon incidenta, mađarski premijer je muškarcu poželeo dobro zdravlje i poručio: "Vidimo preostala lica Fidesa", aludirajući na stranku bivšeg premijera te zemlje Viktora Orbana. Kasnije se pojavila informacija da bi incident mogao da bude razlog zbog kojeg ministar građevinarstva i saobraćaja
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