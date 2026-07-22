Više povređenih u saobraćajnoj nezgodi kod Kuršumlije, među njima dvoje dece i beba

Šest osoba, među njima i troje dece, povređeno je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila kod kuršumlijskog sela Merdare, nezvanično saznaje portal Newsmax Balkans.

Među povređenima je i jedna šestomesečna beba, a prema pisanju RTS, svi povređeni su zbrinuti u bolnici u Prokuplju. Informacije o stanju povređenih portal Newsmax Balkans pokušao je da dobije iz ove zdravstvene ustanove, ali smo ostali bez odgovora. Do nezgode je došlo kad su se sudarila dva vozila. Uzrok će se utvrditi uviđajem.