Dečak povređen u nesreći u Crnoj Gori avionom Vlade Srbije prebačen u Klinički centar Niš

NIN pre 40 minuta  |  Tanjug
Dečak povređen u nesreći u Crnoj Gori avionom Vlade Srbije prebačen u Klinički centar Niš

Desetogodišnji dečak koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, danas je avionom Vlade Srbije prebačen u Niš, gde je trenutno na pregledima u Univerzitetskom kliničkom centru.

Avion je sleteo nešto pre 12.00 sati, a uskoro se očekuje zvanično saopštenje te zdravstvene ustanove, prenosi Juronjuz. Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović jutros je saopštio da se zdravstveno stanje dečaka poboljšalo i da je izašao iz kome. "Vest dana jeste novi prelet aviona Vlade Republike Srbije da se preveze mladi Danilo koji je veliki borac. Bio je u komi, izašao je iz kome i danas bi trebalo da bude prevezen u Klinički centar Niš", rekao je Pavlović za
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