NBS: U prvom tromesečju banke prihvatile više od tri četvrtine zahteva za olakšice u otplati kredita

U prvom tromesečju 2026. rešeni su zahtevi za olakšice koje su korisnici podneli za ukupno 2.321 partiju kredita, gde je ukupan dug po tim kreditima iznosio oko 2,3 milijarde dinara, saopštila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Od ukupno obrađenih zahteva za olakšice, banke su prihvatile te zahteve u 79 odsto slučajeva, a ukupan dug po tim kreditima u trenutku primene olakšica iznosio je 1,9 milijardi dinara. Pored olakšica odobrenih na zahtev korisnika, davaoci kredita su na svoju inicijativu primenili olakšice na dodatnih 913 partija kredita. Кod tih kredita ugovoreni iznos iznosio je oko 968 miliona dinara, dok je dug u trenutku podnošenja zahteva na inicijativu davaoca kredita iznosio