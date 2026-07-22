Tender za 60 trolejbusa propao „zbog ogromnih dugova GSP-a“: Stigla samo jedna ponuda i to neispravna
Nova ekonomija pre 55 minuta
Na tenderu za nabavku 60 novih trolejbusa za potrebe GSP „Beograd“ pristigla je samo jedna ponuda kompanije SDT Group, koja se odnosi na trolejbuse sa autonomijom od 20 kilometara u vrednosti od 53,9 miliona evra.
Kako je saopštio sindikat „Centar“ – GSP „Beograd“ čiji su predstavnici prisustvovali otvaranju ponuda, ova ponuda je data bez obezbeđenog finansijskog lizinga, „koji nijedan ponuđač nije mogao da obezbedi zbog ogromnih dugovanja GSP-a, zbog čega će ovaj tender propasti“. „Od samog raspisivanja tendera smo upozorili rukovodstvo Gradskog saobraćajnog preduzeća i upravu grada Beograda da bez obezbeđenih finansijskih sredstava i garancija grada Beograda, tender za