Tender za 60 trolejbusa propao „zbog ogromnih dugova GSP-a“: Stigla samo jedna ponuda i to neispravna

Na tenderu za nabavku 60 novih trolejbusa za potrebe GSP „Beograd“ pristigla je samo jedna ponuda kompanije SDT Group, koja se odnosi na trolejbuse sa autonomijom od 20 kilometara u vrednosti od 53,9 miliona evra.

Kako je saopštio sindikat „Centar“ – GSP „Beograd“ čiji su predstavnici prisustvovali otvaranju ponuda, ova ponuda je data bez obezbeđenog finansijskog lizinga, „koji nijedan ponuđač nije mogao da obezbedi zbog ogromnih dugovanja GSP-a, zbog čega će ovaj tender propasti“. „Od samog raspisivanja tendera smo upozorili rukovodstvo Gradskog saobraćajnog preduzeća i upravu grada Beograda da bez obezbeđenih finansijskih sredstava i garancija grada Beograda, tender za