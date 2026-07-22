Advokat Kočić: Odluka Interpola potvrđuje da je reč o političkom progonu, ponovo ćemo tražiti ukidanje pritvora za studente…

Odluka Interpola da ne postupa po zahtevu Srbije za raspisivanje poternica protiv šestoro novosadskih studenata potvrđuje da je reč o političkom progonu, ocenio je za N1 advokat Željko Kočić, branilac troje okrivljenih. On najavljuje da će odbrana ponovo tražiti ukidanje pritvora i poternica, kako bi studenti koji su 16 meseci van zemlje mogli da se vrate kući i prisustvuju suđenju.

Dopis Interpola koji je stigao na adresu Višeg suda u Novom Sadu, a koji je vezan za slučaj koji se vodi protiv 12 novosadskih studenata i aktivista kojima se sudi za pripremu dela protiv ustavnog poretka, dostavljen je i advokatima braniocima, piše N1. U njemu se navodi da Interpol neće postupiti po zahtevu Srbije i neće raspisati međunarodne poternice za šestoro studenata koji su već 16 meseci van zemlje. Advokat Kočić objašnjava da je dopis koji je dostavljen