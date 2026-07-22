Advokat Kočić: Odluka Interpola potvrđuje da je reč o političkom progonu, ponovo ćemo tražiti ukidanje pritvora za studente
Nova pre 30 minuta
Odluka Interpola da ne postupa po zahtevu Srbije za raspisivanje poternica protiv šestoro novosadskih studenata potvrđuje da je reč o političkom progonu, ocenio je za N1 advokat Željko Kočić, branilac troje okrivljenih. On najavljuje da će odbrana ponovo tražiti ukidanje pritvora i poternica, kako bi studenti koji su 16 meseci van zemlje mogli da se vrate kući i prisustvuju suđenju.
Dopis Interpola koji je stigao na adresu Višeg suda u Novom Sadu, a koji je vezan za slučaj koji se vodi protiv 12 novosadskih studenata i aktivista kojima se sudi za pripremu dela protiv ustavnog poretka, dostavljen je i advokatima braniocima, piše N1. U njemu se navodi da Interpol neće postupiti po zahtevu Srbije i neće raspisati međunarodne poternice za šestoro studenata koji su već 16 meseci van zemlje. Advokat Kočić objašnjava da je dopis koji je dostavljen