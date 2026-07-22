Larn se oglasio zbog zastave "Kosovo je Srbija": "Morali smo da je sklonimo, tome nema mesta"

Nova pre 46 minuta
Larn se oglasio zbog zastave "Kosovo je Srbija": "Morali smo da je sklonimo, tome nema mesta"

Fudbalski klub Larn oglasio se zbog zastave na kojoj je pisalo "Kosovo je Srbija", a koja se pojavila na utakmici šampiona Severne Irske protiv Crvene zvezde.

Zvezda je pobedila Larn na gostovanju u utorak rezultatom 4:0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Tokom prvog poluvremena pojavila se zastava na kojoj je pisalo "Kosovo je Srbija", zbog koje se Larn oglasio. "Fudbalski klub Larn je upoznat sa fotografijom koja kruži nakon sinoćne utakmice UEFA Lige šampiona protiv FK Crvena zvezda na stadionu 'Inver park'. ㅤ Tokom prvog poluvremena, zastava političke sadržine pojavila se iznad reklamnog
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