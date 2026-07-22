Poznato kad počinje suđenje svrgnutom predsedniku Venecuele Nikolasu Maduru

Suđenje svrgnutom predsedniku Venecuele Nikolasu Maduru i njegovoj supruzi Siliji Flores počeće 1. juna 2027. godine, odredio je danas njujorški sudija Alvin Helerštajn.

Američka vojska zarobila je Madura i njegovu suprugu u dramatičnoj noćnoj akciji 3. ​​januara, nakon čega su odvedeni u Njujork, gde su optuženi za trgovinu drogom, prenosi BBC. Sudija Helerštajn zakazao je pretpretresno ročište za 17. novembar, kako bi se saslušali predlozi obe strane. Madurov advokat Bari Polak je rekao da će na suđenju insistirati da je njegov klijent, kao predsednik države, zaštićen suverenim imunitetom, pravnim principom koji štiti šefove