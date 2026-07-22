Uhapšen vozač kamiona smrti: Državljanin Severne Makedonije pokosio čoveka koji je vozio sanitet u kom je bilo povređeno dete (10)

Nova pre 48 minuta
Uhapšen vozač kamiona smrti: Državljanin Severne Makedonije pokosio čoveka koji je vozio sanitet u kom je bilo povređeno dete…

Državljanin Severne Makedonije, koji je kamionom udario vozača saniteta iz Vranja, uhapšen je danas.

Državljanin Severne Makedonije, koji je upravljao kamionom kada je pokosio vozača saniteta iz Vranja, na zaustavnoj traci kod Grdelice, pronađen je i priveden. Prema informacijama iz PU Leskovac, njemu je određeno zadržavanje od 48 sati. Podsetimo, nesreća se dogodila u utorak popodne, kod Grdelice, kada se sanitetsko vozilo koje je transportovalo desetogodišnje dete iz Vranja za Niš pokvarilo. Vozač saniteta je izašao da popravi kvar, kada je naleteo kamion i
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