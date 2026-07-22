Uhapšena dva prevaranta iz Velike Plane: Nemačkom državljaninu pokvarili auto, pa mu nudili šlepanje i servis

Nova pre 23 minuta
Uhapšena dva prevaranta iz Velike Plane: Nemačkom državljaninu pokvarili auto, pa mu nudili šlepanje i servis

Policija u Smederevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su S. D. (20) i A. P. (26) iz Velike Plane, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela ugrožavanje saobraćaja opasnom radnjom i opasnim sredstvom i pokušaj prevare.

Oni se sumnjiče da su juče, na parkingu benzinske stanice u Mihajlovcu, na auto-putu Beograd-Niš, onesposobili parkiranu "mazdu" nemačkih registarskih oznaka, tako što je S. D. isklјučio konektor senzora radilice motora. Takođe, sumnja se da su vozaču koji je nemački državlјanin i koji nije mogao da startuje motor, prišli i nudili usluge šlepanja i popravke vozila, na šta nije pristao, već je pozvao policiju. Patrola policije je brzom intervencijom na parkingu
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