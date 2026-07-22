Veljković: "Mister želi da uvek igramo agresivno, u revanš ulazimo kao da je 0:0"

Miloš Veljković, fudbaler Crvene zvezde, govorio je o pobedi nad Larnom u gostima (4:0).

Zvezda je bila bolja od šampiona Severne Irske i to na njegovom terenu. Na taj način je gotovo obezbedila učešće u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. "Želeli smo da počnemo jako i mislim da smo to uradili. Teško je kada protivnik pravi 'bunker', zato je bilo bitno postići taj prvi gol, a posle toga smo odigrali odlično u drugom poluvremenu", rekao je Veljković. Govorio je Veljković i o taktičkim zamislima stručnog štaba koje su sproveli na terenu. "Mister