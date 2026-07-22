Vraćao se sa pecanja, pa zatekao jeziv prizor: Novi detalji stravične tragedije u Novom Sadu, tri osobe poginule VIDEO

Nova pre 10 minuta
Vraćao se sa pecanja, pa zatekao jeziv prizor: Novi detalji stravične tragedije u Novom Sadu, tri osobe poginule VIDEO

U Novom Sadu je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je stradalo troje ljudi. Kako nezvanično saznaje "Blic", čovek se vraćao sa pecanja i zatekao prevrnuti automobil u kanalu.

Jutros oko 9.15h građani su prijavili da se vozilo nalazi u kanalu. Čovek koji se vraćao sa pecanja je zatekao auto koji je sleteo u kanal. A post shared by 192.RS (@192_rs) Dolaskom na lice mesta, nadležne službe su ustanovile da je nepristupačan teren i tek posle pola sata su uspeli da pristupe vozilu koje je bilo prevrnuto u kanalu punom vode. U pitanju je "golf" sive boje i zasad se pretpostavlja da žrtve nisu ljudi koji žive u naselju Klisa, gde se saobraćajna
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