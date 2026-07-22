Doktorka koja je svojim vozilom prevezla dete za Niš nakon nesreće saniteta iz Vranja, slučajno naišla

Vozač sanitetskog vozila Zdravstvenog centra Vranje zadobio je teške povrede u nesreći kod Grdelice i nalazi se na Odeljenju neurohirurgije UKC Niš.

Vozač je povređen, kada je na njega naleteo kamion dok je proveravao kvar na vozilu tokom hitnog transporta desetogodišnjeg deteta iz Vranja za Niš. ZC Vranje se oglasio saopštenjem o ovom događaju, ali ne baš najjasnije o tome šta se zapravo dešavalo. Prema nezvaničnim saznanjima, sanitetsko vozilo je iz Vranja krenulo za Niš, vozeći dete pod sumnjom na upalu slepog creva, jer u ovdašnjem ZC ne postoji dečji hirurg. U vozilu su bili majka, dete i medicinska