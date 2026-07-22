Održana „Liga šampiona ” srpske šljivovice u Institutu za voćarstvo

Ozon press pre 1 sat
Održana „Liga šampiona ” srpske šljivovice u Institutu za voćarstvo
Na nedavno održanoj 15. Smotri najboljih srpskih šljivovica, koja se tradicionalno organizuje u Institutu za voćarstvo u Čačku, u suorganizaciji sa Gradom Čačkom, za najbolju rakiju u 2025. godini proglašena je prepečenica Dragice Tošić iz Knjaževca. U godini kada Institut za voćarstvo u Čačku slavi 80 godina uspešnog rada, u ovoj našoj vodećoj naučnoj ustanovi za voćarstvo i preradu voća održano je po 15. put ocenjivanje kvaliteta šljivovica, koje su u prethodnoj
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Održana „Liga šampiona ” srpske šljivovice u Institutu za voćarstvo

Održana „Liga šampiona ” srpske šljivovice u Institutu za voćarstvo

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