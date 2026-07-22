Bugarski parlament odobrio korišćenje baze Bezmer za američke vojne operacije

Politika pre 1 sat
Bugarski parlament odobrio korišćenje baze Bezmer za američke vojne operacije

Osam američkih aviona stiže u Bugarsku

Parlament Bugarske odobrio je danas predlog vlade kojim se Sjedinjenim Američkim Državama omogućava korišćenje vazduhoplovne baze Bezmer za logističku podršku američkim vojnim operacijama na Bliskom istoku. Za odluku je glasalo 136 poslanika, protiv je bilo 13, dok su dva bila uzdržana. Parlament je odobrio razmeštanje osam američkih aviona za dopunu gorivom u vazduhu KC-135, zajedno sa oko 250 pripadnika osoblja i pratećom opremom, u vazduhoplovnoj bazi Bezmer,
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