Glišić: Radovi u Leskovcu napreduju brže od planiranog

Politika pre 5 sati
Glišić: Radovi u Leskovcu napreduju brže od planiranog

Dečiji dispanzer će se prostirati na oko 4.600 kvadrata umesto dosadašnjih 3.000 kvadrata

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović obišli su danas radove na objektu Dečjeg dispanzera u Leskovcu čija vrednost iznosi skoro 657 miliona dinara. Obuhvaćena je kompletna rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja još jednog sprata te će se Dečiji dispanzer prostirati na oko 4.600 metara kvadratnih umesto dosadašnjih 3.000 metara kvadratnih. Glišić je rekao da je veoma zadovoljan kako teku radovi, dodajući da je za oko dva
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