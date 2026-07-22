Kamion naleteo na vozača Hitne pomoći, doktorka prevezla dete u nišku bolnicu

Politika pre 3 sata
Kamion naleteo na vozača Hitne pomoći, doktorka prevezla dete u nišku bolnicu

O svim okolnostima ovog događaja nadležni organi sprovode postupak

VRANjE – Teretni kamion naleteo je na vozača hitne pomoći na putu od Vranja do Niša nakon što mu se pokvarilo vozilo, usled čega je zadobio teške telesne povrede, a na licu mesta zatekla se doktorka koja je zbrinula dete koje se nalazilo u vozilu Hitne pomoći i prevezla ga u bolnicu, navodi se u saopštenju Zdravstvenog centra Vranje. Precizira se da se u vozilo prevozilo dete iz Zdravstvenog centra Vranje ka Univerzitetskom kliničkom centru Niš. Tokom vožnje došlo
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