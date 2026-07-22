Rubio: Iran nije ozbiljan u pregovorima, učinićemo šta je potrebno

Politika pre 1 sat
Rubio: Iran nije ozbiljan u pregovorima, učinićemo šta je potrebno

Američka vojska 11. noć zaredom izvela napade na Iran

Iran ne pristupa ozbiljno pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je danas američki državni sekretar Marko Rubio, dok je američka vojska 11. noć zaredom izvela napade na Iran. „Problem koji trenutno imamo je taj što oni nisu ozbiljni u vezi sa pregovorima. Ako ste vi ozbiljni, i mi smo ozbiljni. Ako niste, učinićemo šta je potrebno da zaštitimo naše interese i interese naših saveznika”, rekao je Rubio na sastanku ministara spoljnih poslova
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