Tramp bi mogao da poseti Moskvu čim se završi SVO

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Vladimir Putin je uputio poziv američkom lideru tokom rusko-američkog samita na Aljasci

Direktor Američke privredne komore u Rusiji Robert Ejdži izjavio je da očekuje da će predsednik SAD Donald Tramp, po okončanju sukoba u Ukrajini, posetiti Moskvu u pratnji brojnih predstavnika američkog biznisa radi potpisivanja poslovnih sporazum „Zamislite koliko će američkih biznismena doći sa Donaldom Trampom iz Amerike u Moskvu na potpisivanje različitih poslovnih sporazuma“, rekao je Ejdži. Prema njegovoj oceni, Tramp bi u Rusiju mogao da otputuje čim se
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