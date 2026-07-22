Zelenski imenovao Skibjuka za načelnika Generalštaba oružanih snaga Ukrajine

General-major Igor Skibjuk novi načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski imenovao je danas generala Igora Skibjuka na funkciju načelnika Generalštaba oružanih snaga Ukrajine. „Zajedno sa Mihailom Drapatijem i Jevgenijem Hmarom, utvrdili smo da će novi načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine biti general-major Igor Skibjuk, veoma iskusan vojnik sa kojim je novi vrhovni komandant rame uz rame branio Ukrajinu”, napisao je Zelenski na svom nalogu na mreži Iks. Zelenski je prethodne večeri