Zelenski imenovao Skibjuka za načelnika Generalštaba oružanih snaga Ukrajine

Politika pre 1 sat
Zelenski imenovao Skibjuka za načelnika Generalštaba oružanih snaga Ukrajine

General-major Igor Skibjuk novi načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski imenovao je danas generala Igora Skibjuka na funkciju načelnika Generalštaba oružanih snaga Ukrajine. „Zajedno sa Mihailom Drapatijem i Jevgenijem Hmarom, utvrdili smo da će novi načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine biti general-major Igor Skibjuk, veoma iskusan vojnik sa kojim je novi vrhovni komandant rame uz rame branio Ukrajinu”, napisao je Zelenski na svom nalogu na mreži Iks. Zelenski je prethodne večeri
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