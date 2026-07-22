Gnev protivnika ove promene, koji se već danima okupljaju u Kijevu i drugim velikim gradovima, sručio se na glavnokomandujućeg oružanih snaga pošto razlozi za otpuštanje nisu vojne prirode

Slobodan Samardžija Ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom ostavljen je rok do petka da razreši dužnosti glavnokomandujućeg ukrajinskih oružanih snaga, generala Aleksandra Sirskog. Nezadovoljstvo koje se masovno širi i među građanima i među pripadnicima tamošnjih oružanih snaga izazvala je nedavna sporna smena dosadašnjeg ministra odbrane Mihaila Fjodorova. Očigledno je da se glavni gnev protivnika ove smene, koji se već danima okupljaju u Kijevu i drugim