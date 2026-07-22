Zelenski pod pritiskom da vrati Fjodorova i smeni Sirskog

Politika pre 1 sat
Zelenski pod pritiskom da vrati Fjodorova i smeni Sirskog

Gnev protivnika ove promene, koji se već danima okupljaju u Kijevu i drugim velikim gradovima, sručio se na glavnokomandujućeg oružanih snaga pošto razlozi za otpuštanje nisu vojne prirode

Slobodan Samardžija Ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom ostavljen je rok do petka da razreši dužnosti glavnokomandujućeg ukrajinskih oružanih snaga, generala Aleksandra Sirskog. Nezadovoljstvo koje se masovno širi i među građanima i među pripadnicima tamošnjih oružanih snaga izazvala je nedavna sporna smena dosadašnjeg ministra odbrane Mihaila Fjodorova. Očigledno je da se glavni gnev protivnika ove smene, koji se već danima okupljaju u Kijevu i drugim
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Odlazi 'Kasapin': Zelenski ponovo menja vrh ukrajinske vojske

Odlazi 'Kasapin': Zelenski ponovo menja vrh ukrajinske vojske

Slobodna Evropa pre 25 minuta
Zelenski menja vrh države i vojske: Fedorovu nova ponuda, Drapatij preuzima komandu od Sirskog

Zelenski menja vrh države i vojske: Fedorovu nova ponuda, Drapatij preuzima komandu od Sirskog

NIN pre 19 minuta
UŽIVO RAT U UKRAJINI Novi udari na Odesu: Rusija tvrdi da je uništila ukrajinska plovila i logističke objekte

UŽIVO RAT U UKRAJINI Novi udari na Odesu: Rusija tvrdi da je uništila ukrajinska plovila i logističke objekte

Euronews pre 35 minuta
Poslednja poruka Oleksandra Sirskog

Poslednja poruka Oleksandra Sirskog

B92 pre 1 sat
Oglasio se Zelenski: Ponudio sam Fedorovu mesto u vladi

Oglasio se Zelenski: Ponudio sam Fedorovu mesto u vladi

Večernje novosti pre 34 minuta
Zelenski popustio pod pritiskom: Smenjen komandant ukrajinske vojske Sirski

Zelenski popustio pod pritiskom: Smenjen komandant ukrajinske vojske Sirski

Radio 021 pre 1 sat
Zelenski popustio pod pritiskom: Smenjen komandant ukrajinske vojske Sirski

Zelenski popustio pod pritiskom: Smenjen komandant ukrajinske vojske Sirski

Južne vesti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Kijev

Svet, najnovije vesti »

Posle 74 godine pronađeni ostaci aviona Pan Am koji se srušio kod Portorika

Posle 74 godine pronađeni ostaci aviona Pan Am koji se srušio kod Portorika

Insajder pre 4 minuta
Zelenski popustio pod pritiskom: Smenjen komandant ukrajinske vojske Sirski

Zelenski popustio pod pritiskom: Smenjen komandant ukrajinske vojske Sirski

BBC News pre 5 minuta
Ukrajina između fronta i unutrašnjih izazova: Kako dugotrajan rat menja društvo i bezbednost

Ukrajina između fronta i unutrašnjih izazova: Kako dugotrajan rat menja društvo i bezbednost

Euronews pre 4 minuta
Bernam dao zeleno svetlo Vašingtonu: Britanske baze ostaju na raspolaganju SAD u sukobu s Iranom

Bernam dao zeleno svetlo Vašingtonu: Britanske baze ostaju na raspolaganju SAD u sukobu s Iranom

NIN pre 10 minuta
Ruski udari na Odesu i Kovaljevku; promena na čelu ukrajinske vojske - Sirski odlazi, Drapatij novi načelnik Generalštaba

Ruski udari na Odesu i Kovaljevku; promena na čelu ukrajinske vojske - Sirski odlazi, Drapatij novi načelnik Generalštaba

RTS pre 10 minuta