Momčilo Trajković: Apotekarska ustanova Peć, gde je Paunović bila direktorka, ne radi od 1999.

Radio slobodna Evropa objavio je ranije da je srpska ministarka Snežana Paunović od 2014. do 2025. bila na čelu Apotekarske ustanove Peć i da je primala platu iz te ustanove, koja je zvanično ugašena 2021. godine. „Ne postoji od 2021. godine? Pa, ona nije radila od 1999. godine, od kad su Srbi i Crnogorci napustili Peć.

Nikada nije radila. Oni su samo simulirali da radi. To je funkcionisalo u nečijim glavama“, rekao je Trajković za list Danas. On je pitao šta je Paunović radila do 2021. godine na čelu te ustanove, kao i gde su se nalazile te apoteke i gde su bila njena prodajna mesta, jer je Paunović, koja je poreklom iz Peći, tada bila u Beogradu. Prema njegovim rečima, mnoge srpske ustanove ne rade na Kosovu i Metohiji, ali se simulira da funkcionišu. Predsednica nevladine