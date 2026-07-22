Delovi Novog Sada, Veternika i Sremske Kamenice u četvrtak bez struje

Radio 021 pre 2 sata  |  021.rs
Delovi Novog Sada, Veternika i Sremske Kamenice u četvrtak bez struje

Delovi Novog Sada, Veternika i Sremske Kamenice u četvrtak, 23. jula neće imati struje. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

NOVI SAD Predajnik Adice, od 8 do 9.30 časova VETERNIK Školska 1-9, 2-16A, Vojvode Bojovića 32-46, 37-67, Vladike Maksima 50-60, 55-75, Jovana Obrenovića 88-94, 9 Jugovića 1A, Atar I, od 8 do 13.30 časova SREMSKA KAMENICA Od groblja prema Paragovu do crkve i pilane CER Čardak, Popovica do Lovačkog doma, Mošina vila, od 8.30 do 13.30 časova
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