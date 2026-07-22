Glišić najavio nenajavljene kontrole gradilišta: Razočarao sam se u neke izvođače

Radio 021 pre 4 sati  |  021.rs
Glišić najavio nenajavljene kontrole gradilišta: Razočarao sam se u neke izvođače

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić je danas u Leskovcu izjavio da će bez prethodne najave obilaziti gradilišta širom Srbije da bi proveravao dinamiku i kvalitet izvođenja radova. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Naveo je da se razočarao u pojedine izvođače. "Ja bih bio zadovoljan da svako bude pre predviđenog roka. Ali da znate da ću ubuduće, sam, bez najave, obilaziti gradilišta, pa i ovo, jer sam se u neke druge izvođače radova razočarao", rekao je Glišić tokom posete Dečjem dispanzeru u Leskovcu koji se rekonstruiše i dograđuje. Izvođači radova su ministru i gradonačelniku Leskovca Goranu Cvetanoviću obećali da će posao završiti osam meseci pre ugovorenog roka.
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