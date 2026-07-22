Hegset: Rat u Iranu do sada koštao SAD 37,5 milijardi dolara

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da je rat SAD protiv Irana do sada koštao 37,5 milijardi dolara. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Hegset je izneo novu procenu, koja je veća od ranijih, tokom svedočenja pred Odborom za budžetska sredstva Senata gde se suočava sa nezgodnim pitanjima i negodovanjem. To je priprema za budžetski paket vladajuće Republikanske stranke od 95 milijardi dolara za finansiranje vojske, zajedno sa pomoći poljoprivrednicima i promenama zakona o glasanju koje su glavni prioriteti Bele kuće. Protivnici su nekoliko puta prekidali Hegsetovo uvodno izlaganje izneto nekoliko