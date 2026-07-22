Tramp se sprema da uvede nove carine: To bi pogodilo 60 zemalja

Radio 021 pre 2 sata  |  Tanjug
Tramp se sprema da uvede nove carine: To bi pogodilo 60 zemalja

Američki predsednik Donald Tramp spreman je da već ove nedelje uvede nove carine desetinama zemalja, nakon što isteknu važeće carine od deset odsto. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

On je na to spreman iako ga visoki zvaničnici savetuju da poštuje sporazume koje je Vašington sklopio sa zemljama o smanjenju carina 2025. godine, izjavile su dve osobe koje su upoznate sa situacijom. Osobe upoznate sa situacijom izjavile su za Fajnenšel tajms da Trampa savetnici upozoravaju da ne rizikuje ekonomske šokove pre srednjoročnih izbora za sve članove Predstavničkog doma i trećinu članova Senata u Sjedinjenim Američkim Državama, koji se održavaju u
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