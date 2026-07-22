Nišlije blokirale Bulevar Nemanjića, protive se izgradnji pruge u Panteleju

Radio sto plus pre 1 sat
Nišlije blokirale Bulevar Nemanjića, protive se izgradnji pruge u Panteleju

Građani su i na današnjem protestu, kao i na jučerašnjem, istakli da se ne radi o izgradnji železničke obilaznice, već o izmeštanju pruge iz opština Palilula i Medijana u opštinu Pantelej.

Oni su istakli da bi izgradnjom međunarodne pruge u Panteleju bili ugroženi životi velikog broja stanovnika i zatražili da bude izgrađena iznad naselja Vinik. Nišlijka Marija Mitrović kazala je da se ne radi ni o kakvoj železničkoj obilaznici, već o međunarodnoj pruzi koja “seče” naselje. “Mi smo poslali mejlove Evropskoj banci i ostalim evropskim institucijama koje finansiraju izgradnju i zatražili izmenu trase”, istakla je Mitrović. Ona je pozvala sve građane da
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