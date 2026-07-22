Vremenska prognoza za sredu, 22. jul: Promenljivo oblačno i suvo sa slabim i umerenim vetrom

Radio sto plus pre 45 minuta
Vremenska prognoza za sredu, 22. jul: Promenljivo oblačno i suvo sa slabim i umerenim vetrom

Vreme u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno, na severu tokom većeg dela dana suvo uz sunčane intervale, a u stalim krajevima mestimično sa kišom.

Duvaće slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 15 stepeni do 20, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. Vreme u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i tokom većeg dela dana suvo. Kratkotrajna kiša moguća je kao lokalna pojava u pojedinim delovima grada, a duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 17 stepeni, a najviša oko 26 stepeni.
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Oblačno i vetrovito u Zaječaru, temperatura bez većih promena

Oblačno i vetrovito u Zaječaru, temperatura bez većih promena

Glas Zaječara pre 10 minuta
Stiže razvedravanje, ali RHMZ najavljuje još dva talasa pljuskova i grmljavine

Stiže razvedravanje, ali RHMZ najavljuje još dva talasa pljuskova i grmljavine

Moj Novi Sad pre 10 minuta
Posle kišovitog jutra, tokom dana smena sunca i oblaka, temperatura do 28 stepeni

Posle kišovitog jutra, tokom dana smena sunca i oblaka, temperatura do 28 stepeni

N1 Info pre 50 minuta
Vremenska prognoza za sredu, 22. jul: Promenljivo oblačno i suvo sa slabim i umerenim vetrom

Vremenska prognoza za sredu, 22. jul: Promenljivo oblačno i suvo sa slabim i umerenim vetrom

Beta pre 45 minuta
Vremenska prognoza za sredu, 22. jul: Promenljivo oblačno i suvo sa slabim i umerenim vetrom

Vremenska prognoza za sredu, 22. jul: Promenljivo oblačno i suvo sa slabim i umerenim vetrom

Serbian News Media pre 50 minuta
Posle kišovitog jutra, tokom dana smena sunca i oblaka, temperatura do 28 stepeni

Posle kišovitog jutra, tokom dana smena sunca i oblaka, temperatura do 28 stepeni

Šabačke novosti pre 15 minuta
RHMZ objavio prognozu: Evo kada se očekuje stabilizacija vremena u Srbiji

RHMZ objavio prognozu: Evo kada se očekuje stabilizacija vremena u Srbiji

NIN pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Sofronijević: Do kraja godine planiran upis do 800.000 objekata po zakonu Svoj na svome

Sofronijević: Do kraja godine planiran upis do 800.000 objekata po zakonu Svoj na svome

N1 Info pre 5 minuta
Oblačno i vetrovito u Zaječaru, temperatura bez većih promena

Oblačno i vetrovito u Zaječaru, temperatura bez većih promena

Glas Zaječara pre 10 minuta
Promenljivo vreme zahteva dodatni oprez za volanom

Promenljivo vreme zahteva dodatni oprez za volanom

Glas Zaječara pre 5 minuta
U toku radovi na Pančevačkom mostu: Evo šta se sada menja, a šta je pomereno za sledeću godinu

U toku radovi na Pančevačkom mostu: Evo šta se sada menja, a šta je pomereno za sledeću godinu

Blic pre 5 minuta
Stiže razvedravanje, ali RHMZ najavljuje još dva talasa pljuskova i grmljavine

Stiže razvedravanje, ali RHMZ najavljuje još dva talasa pljuskova i grmljavine

Moj Novi Sad pre 10 minuta