Nova licenca NIS-u bi osigurala da rafinerija digne rad na maksimum zbog manjeg uvoza

RTK pre 15 minuta
Nova licenca NIS-u bi osigurala da rafinerija digne rad na maksimum zbog manjeg uvoza
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da bi produžetak operativne licence NIS-u od američkog OFAC-a omogućio da rafinerija u Pančevu podigne preradu i proizvodnju nafte i naftnih derivata na maksimum kako bi se prevazišla situacija za smanjenim uvozom zbog logističkih izazova do kojih dolazi zbog prirodnih uslova, visokih cena i uvoznih troškova. „Ako NIS-u ne bude produžena licenca, snabdevanje će zavisiti od državnih
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