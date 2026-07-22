Peskov: Nastavićemo udare na brodove koji prevoze oružje za Ukrajinu; Litvanija: NATO spreman za ruske provokacije

RTS pre 38 minuta
Peskov: Nastavićemo udare na brodove koji prevoze oružje za Ukrajinu; Litvanija: NATO spreman za ruske provokacije

Rat u Ukrajini – 1610. dan. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da će ruske oružane snage nastaviti da izvode udare na plovila koja prevoze oružje i vojnu opremu namenjenu Ukrajini. Deividas Matulionis, savetnik za nacionalnu bezbednost litvanskog predsednika, izjavio je da bi zemlje NATO-a rasporedile dodatne vojne kapacitete u Litvaniju ukoliko bi ruske provokacije u regionu dovele do kritičnog narušavanja bezbednosne situacije.

Ruski agent osuđen na 15 godina zatvora zbog izrade bombi za napade u Zaporožju Agent ruske vojne obaveštajne službe (GRU) koji je pripremao improvizovane eksplozivne naprave za terorističke napade u Zaporožju osuđen je na 15 godina zatvora uz konfiskaciju imovine, saopštila je Služba bezbednosti Ukrajine (SBU). Kako je preneo Ukrinform, pozivajući se na SBU, agent je uhapšen u martu 2025. godine. Istraga je pokazala da su ruski obaveštajci vrbovali lokalnog
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