Promenljivo oblačno sa kišom i pljuskovima, temperatura do 28 stepeni

U većem delu zemlje promenljivo oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima praćenim i grmljavinom. Padavine se prognoziraju uglavnom za prvi deo dana. Samo će na severu zemlje biti uglavnom sunčano i suvo vreme. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni. U Beogradu, uz smenu sunca i oblaka, moguća slaba kiša. Temperatura oko 26 stepeni.

Na severu Srbije tokom većeg dela dana suvo vreme uz sunčane intervale, dok se u ostalim krajevima mestimično očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Više padavina u jutarnjim i prepodnevnim časovima. Tokom popodneva kiša će biti sve ređa i kratkotrajnija. Duvaće slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno jak, severozapadni vetar. Najniža temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša od 23 do 28. Uveče i tokom noći očekuje se da će u svim predelima biti