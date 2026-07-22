Ruski udari na Odesu i Kovaljevku; promena na čelu ukrajinske vojske - Sirski odlazi, Drapatij novi načelnik Generalštaba

Rat u Ukrajini – 1610. dan. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage izvele udare na ciljeve u Odesi i Kovaljevki, tvrdeći da su pogođeni ukrajinski brodovi, lučka infrastruktura i sistem "Neptun". Istovremeno, Aleksandar Sirski odlazi sa mesta načelnika Generalštaba, a naslediće ga Mihailo Drapatij. Sirski kaže da mu ostavlja vojsku u ofanzivi.

FSB: U metrou Sankt Peterburga uhapšen agent ukrajinskih službi sa bombom Operativci su u metrou u Sankt Peterburgu uhapsili agenta ukrajinskih specijalnih službi kod kojeg je pronađena improvizovana eksplozivna naprava maskirana kao GPS traker. Prema navodima Federalne službe bezbednosti (FSB), bomba je trebalo da bude postavljena ispod automobila zaposlenog u preduzeću odbrambeno-industrijskog kompleksa. "U metrou u Sankt Peterburgu kod osumnjičenog je pronađena