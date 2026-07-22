Vučić sa Babišom: Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze

RTS pre 55 minuta
Vučić sa Babišom: Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je večeru u čast predsednika Vlade Češke Republike Andreja Babiša, koji se nalazi u dvodnevnoj poseti Srbiji.

"Drago mi je što sam sa Andrejem Babišem prve večeri njegove posete Srbiji, imao priliku da u prijatnom razgovoru razmenim mišljenja o odnosima naših zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje", napisao je Vučić na svom Instagram nalogu. Poručio je da Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju. "Verujem da će sutrašnji zvanični razgovori dodatno osnažiti našu saradnju i otvoriti nove mogućnosti za
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