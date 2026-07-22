Dečak povređen u nesreći u Crnoj Gori i njegova majka avionom Vlade Srbije prebačeni u UKC Niš

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
Dečak povređen u nesreći u Crnoj Gori i njegova majka avionom Vlade Srbije prebačeni u UKC Niš

NIŠ - Osmogodišnji dečak koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći kod Kotora u Crnoj Gori danas je avionom Vlade Srbije prebačen u Niš, gde je trenutno na pregledima u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC).

Istim letom, prebačena je i majka desetogodišnjeg pacijenta, koja je takođe zadobila povrede u navedenoj saobraćajnoj nesreći, saopštio je UKC Niš. Transport je realizovan uz pratnju multidisciplinarnog medicinskog tima, nakon što su nadležni lekari procenili da zdravstveno stanje pacijenata omogućava njihov bezbedan prevoz. Dečak i njegova majka nastavljaju lečenje u Univerzitetskom kliničkom centru Niš, gde će njihovo zdravstveno stanje biti kontinuirano praćeno,
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