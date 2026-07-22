Iran najavio da će gađati mete SAD i saveznika ako budu napadnuti nuklearni objekti

RTV pre 58 minuta  |  Tanjug
Iran najavio da će gađati mete SAD i saveznika ako budu napadnuti nuklearni objekti

TEHERAN - Vrhovna zajednička vojna komanda Irana saopštila je sinoć da ce gađati mete koje predstavljaju interese Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika, ako SAD budu gađale iranske nuklearne lokacije.

Iranski centralni štab Hatem el-Anbija je, nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da ce SAD "veoma skoro" napasti područje planine Pijuk gde se sumnja da Iran ima nuklearni program, saopštio da će na to odgovoriti napadima na američke ciljeve u regionu, prenosi Irna. U saopštenju se navodi da će, ako vojska SAD uđe u fazu da napadne nuklearne i osetljive centre, Iran to smatrati proširenjem rata u regionu, i da će svi interesi SAD, njenih saveznika i
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