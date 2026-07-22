Rubio: Iran ne pristupa ozbiljno pregovorima sa SAD

RTV pre 18 minuta  |  Tanjug
Rubio: Iran ne pristupa ozbiljno pregovorima sa SAD

TEHERAN - Iran ne pristupa ozbiljno pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je danas američki državni sekretar Marko Rubio, dok je američka vojska 11. noć zaredom izvela napade na Iran.

"Problem koji trenutno imamo je taj što oni nisu ozbiljni u vezi sa pregovorima. Ako ste vi ozbiljni, i mi smo ozbiljni. Ako niste, učinićemo šta je potrebno da zaštitimo naše interese i interese naših saveznika", rekao je Rubio na sastanku ministara spoljnih poslova Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) na Filipinima, javlja Rojters. Prema njegovim rečima, Iran ugrožava "slobodu plovidbe" postupcima u Ormuskom moreuzu. Kako je naveo, niti po jednom
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Napadi širom Irana, u Teheranu deluje PVO; Rubio: Iranska kontrola nad Ormuzom bila bi opasan presedan

Napadi širom Irana, u Teheranu deluje PVO; Rubio: Iranska kontrola nad Ormuzom bila bi opasan presedan

RTS pre 3 minuta
Rubio: Iran nije ozbiljan u pregovorima, učinićemo šta je potrebno

Rubio: Iran nije ozbiljan u pregovorima, učinićemo šta je potrebno

Politika pre 8 minuta
Rubio uputio oštro upozorenje Teheranu: Iran nije ozbiljan u pregovorima, zaštitićemo svoje interese

Rubio uputio oštro upozorenje Teheranu: Iran nije ozbiljan u pregovorima, zaštitićemo svoje interese

Večernje novosti pre 8 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB - Tramp: Iran očajnički želi sastanak, ali mi nemamo interes da razgovaramo

BLISKOISTOČNI SUKOB - Tramp: Iran očajnički želi sastanak, ali mi nemamo interes da razgovaramo

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranRojtersTeheran

Svet, najnovije vesti »

Posle 74 godine pronađeni ostaci aviona Pan Am koji se srušio kod Portorika

Posle 74 godine pronađeni ostaci aviona Pan Am koji se srušio kod Portorika

RTV pre 8 minuta
Zelenski popustio pod pritiskom: Smenjen komandant ukrajinske vojske Sirski

Zelenski popustio pod pritiskom: Smenjen komandant ukrajinske vojske Sirski

BBC News pre 13 minuta
Zabrana alkohola na železničkim stanicama u Nemačkoj: Više reda i bezbednosti?

Zabrana alkohola na železničkim stanicama u Nemačkoj: Više reda i bezbednosti?

Danas pre 8 minuta
U urušavanju tunela hidroelektrane u Indiji poginulo najmanje 20 osoba

U urušavanju tunela hidroelektrane u Indiji poginulo najmanje 20 osoba

RTV pre 38 minuta
Rubio: Iran ne pristupa ozbiljno pregovorima sa SAD

Rubio: Iran ne pristupa ozbiljno pregovorima sa SAD

RTV pre 18 minuta