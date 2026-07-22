Stanković: Moguće ponovno glasanje o Statutu BU, ako se utvrde nepravilnosti

RTV pre 59 minuta  |  Tanjug
Stanković: Moguće ponovno glasanje o Statutu BU, ako se utvrde nepravilnosti

BEOGRAD - Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da će prosvetna inspekcija nepristrasno utvrditi sve relevantne činjenice povodom navoda u javnosti koji se odnose na glasanje Saveta Univerziteta u Beogradu o izmenama Statuta UB o načinu kandidovanja rektora i istakao da je moguće, ukoliko se utvrde neprvilnosti, da se ponovi glasanje.

Stanković je za TV Pink rekao da je cilj inspekcijskog uvida nepristrasno utvrđivanje svih činjenica kako bi se zaštitili zakonitost i integritet najstarije visokoškolske ustanove u Srbiji. "Da bismo zaštitili integritet Beogradskog univerziteta i princip zakonitosti o radu obrazovnog sistema Srbije, pa i visokoškolskih ustanova, mi prosto te navode koji su se u javnosti pojavili moramo da proverimo. Dakle, inspekcija će nepristrasno, što bi se narodski reklo, 'ni
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