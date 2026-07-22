Tramp: Naložio sam administraciji SAD da omogući obavljanje direktnih letova ka Libanu

VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da je naložio svojoj administraciji da omoguci svim američkim avio-kompanijama obavljanje direktnih letova ka Libanu nakon sastanka u Beloj kuci sa libanskim predsednikom Džozefom Aunom.

"Nakon sastanka sa predsednikom Libana Džozefom Aunom, koji je učinio izuzetan posao na transformaciji svoje zemlje, ovim putem nalažem svojoj administraciji da dozvoli svim američkim avio-kompanijama da lete direktno u Liban kako bi Amerikanci mogli lako da posete ovu prelepu zemlju", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Tramp je izrazio nadu da će i druge zemlje učiniti isto. Tramp je pre jučerašnjeg sastanka sa Aunom rekao da će sa libanskim