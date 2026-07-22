U urušavanju tunela hidroelektrane u Indiji poginulo najmanje 20 osoba

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
U urušavanju tunela hidroelektrane u Indiji poginulo najmanje 20 osoba

NJU DELHI - Na mestu urušavanja tunela hidroelektrane hidroelektrane NHPC u izgradnji u indijskoj državi Sikim pronađeno je 20 tela poginulih, a strahuje se da ima još žrtava, saopštili su sinoć zvaničnici te savezne države.

Premijer Sikima, Prem Sing Tamang, rekao je da je u trenutku eksplozije koja je izazvala urušavanje u ponedeljak u popodnevnim satima u tunelu bilo 27 osoba, prenosi Tajms of Indija. Prema njegovim rečima, od 20 pronađenih tela do sada je identifikovano 13 osoba. Zvaničnici su saopštili da se sumnja da je eksploziju izazvao metana koji je zarobljem unutar slojeva stena, kao i da prisustvo metana ometa potragu. Do nesreće je došlo u tunelu hidroelektrane NHPC Teesta
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