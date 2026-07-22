Vremeplov: Hrišćanska vojska potukla Turke, koji su odustali od opsade Beograda

NOVI SAD - Na današnji dan 1456. godine hrišćanska vojska pod komandom erdeljskog vojvode Janoša Hunjadija, koji je u srpskoj epici poznat kao Sibinjanin Janko, u odlučujućoj bici, u kojoj su se posebno istakli srpski odredi, potukla je Turke koji su opkolili Beograd. Preživeli od oko 150.000 Turaka pod vođstvom sultana Mehmeda II Osvajača su sutradan posle bitke, u kojoj je ranjen i sam sultan, odustali od opsade grada. Beograd su tada uz Srbe branili nemački, ugarski i poljski krstaši.

Danas je sreda, 22. jul, 203. dan 2026. Do kraja godine ima 162 dana. 1739 - Turci su porazili Austrijance kod Grocke i primorali ih da napuste Srbiju i Beograd. Beogradskim mirom 18. novembra 1739. Beograd i sve teritorije između Zapadne Morave i Dunava su posle 21 godine austrijske uprave ponovo pripojene Turskoj. 1784 - Rođen je nemački astronom i matematičar Fridrih Vilhelm Besel, osnivač i prvi direktor Kenigsberške opservatorije, koji je izračunao putanju