Odlazi 'Kasapin': Zelenski ponovo menja vrh ukrajinske vojske

Slobodna Evropa pre 3 sata
Odlazi 'Kasapin': Zelenski ponovo menja vrh ukrajinske vojske

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelenskyy) smenio je načelnika Generalštaba Ukrajine gotovo nedelju dana nakon što je sa funkcije ministra odbrane razrešio Mihajla Fedorova, koji je otvoreno bio u sukobu sa generalom zbog strategije vođenja rata protiv Rusije.

Smenu generala Oleksandra Sirskog (Oleksandr Syrskiy), objavljenu kasno 21. jula, prethodili su dani spekulacija da se čovek koga mnogi vojnici nazivaju "Kasapin iz Bahmuta" bori za opstanak na čelu ukrajinske vojske. Sirski se nije odmah javno oglasio, niti je Generalštab komentarisao smenu. General-major Mihajlo Drapatij (Mykhaylo Drapatiy), komandant Kopnene vojske Ukrajine, preuzeće dužnost od Sirskog, saopštio je Zelenski u objavi na Telegramu. "Svi imamo
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