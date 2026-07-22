Dečak i njegova majka povređeni u udesu u Crnoj Gori prebačeni u Niš na lečenje

Univerzitetski klinički centar u Nišu saopštio je danas da je dečak koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći kod Kotora i nakon toga lečen u Crnoj Gori, avionom Vlade Srbije transportovan u taj klinički centar.

Istim letom, dodali su, prebačena je i majka desetogodišnjeg pacijenta, koja je takođe zadobila povrede u saobraćajnoj nesreći. „Transport je realizovan uz pratnju multidisciplinarnog medicinskog tima, nakon što su nadležni lekari procenili da zdravstveno stanje pacijenata omogućava njihov bezbedan prevoz“, dodaje je u saopštenju. Dečak i njegova majka, kako su naveli, nastavljaju lečenje u Univerzitetskom kliničkom centru Niš, gde će njihovo zdravstveno stanje