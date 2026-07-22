Dečak povređen u udesu u Crnoj Gori danas avionom Vlade Srbije stiže u Niš

Dečak (10) iz Niša koji je 12. jula teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, danas će avionom Vlade Srbije biti prebačen u Niš, izjavio je gradonačelnik Dragoslav Pavlović.

On je za televiziju Juronjuz Srbija rekao da se povređeni dečak probudio iz kome i da će biti prebačen u niški Univerzitetski klinički centar. Na magistralnom putu Kotor – Nikšić 12. jula dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je poginula 21-godišnja devojka iz Vrtišta kod Niša a 16 osoba je povređeno, među njima i deca. Povređeni su nakon udesa bili zbrinuti u bolnicama u Risnu i Kotoru, a najteže povređeni dečak bio je zbrinut u Kliničkom centru u Podgorici.