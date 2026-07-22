Muškarac iz Topole zapalio komšijino seno, šteta 12 miliona dinara

Pripadnici policije u Topoli priveli su i odredili zadržavanje D.M. (33) iz tog mesta zbog podmetanja požara kojim je pričinjena materijalna šteta od 12 miliona dinara, saopšteno je danas.

Prema saopštenju policije, on je osumnjičen da je 18. jula namerno zapalio komšijino seno u senjaku, koje je u potpunosti izgorelo, a požar se proširio na radnu mehanizaciju i mašine koje su, takođe, izgorele. D.M. će, uz krivičnu prijavu za teško delo protiv opšte sigurnosti, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Aranđelovcu.