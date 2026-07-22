UNS: Pronaći i kazniti odgovorne za pretnje redakciji Bečejskog mozaika

Udruženje novinara Srbije (UNS) osudilo je danas pretnje koje je redakcija „Bečejskog mozaika“ dobila u komentarima na svojoj Fejsbuk stranici i zatražilo od nadležnih da pronađu i kazne odgovorne.

Urednik „Bečejskog mozaika“ Vladica Filipčev rekao je za UNS da su preteći komentari objavljeni ispod video-snimka sa skupa Srpske napredne stranke (SNS) u Bačkom Gradištu. Jedan od komentara glasi: „Ako nam izađete na biračka mesta, nećete se dobro provesti“, navodi UNS u saopštenju. Filipčev je istakao da pretnje nisu stigle sa lažnog profila i da zna od koga dolaze, dodavši da je novinarka ovog portala Kristina Demeter Filipčev pretnje prijavila policiji i da