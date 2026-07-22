Dečak povređen u nesreći u Crnoj Gori avionom Vlade Srbije prebačen u KC Niš

Sputnik pre 1 sat
Dečak povređen u nesreći u Crnoj Gori avionom Vlade Srbije prebačen u KC Niš

Desetogodišnji dečak koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, danas je avionom Vlade Srbije prebačen u Niš, gde je trenutno na pregledima u Univerzitetskom kliničkom centru.

Avion je sleteo nešto pre 12.00 sati, a uskoro se očekuje zvanično saopštenje te zdravstvene ustanove, prenosi Tanjug. Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović jutros je saopštio da se zdravstveno stanje dečaka poboljšalo i da je izašao iz kome. On je istakao da je srećan što će se dečak vratiti u Srbiju i svojoj porodici. „Presrećan sam što će i on da se vrati u našu Srbiju i što će moći da se vrati svojoj porodici“, naveo je gradonačelnik Niša. Prošle nedelje
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